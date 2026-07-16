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Abgang im Angriff? Sturm soll Abnehmer für Malone gefunden haben
Laut einem israelischen Medium soll Stürmer Maurice Malone bei Maccabi Haifa im Gespräch sein. Der Deutsche enttäuschte in Graz.
Um rund zwei Millionen Euro wechselte Maurice Malone zu Beginn der abgelaufenen Saison von der Wiener Austria zu Sturm. Der Deutsche blieb aber weit hinter den Erwartungen zurück, nur vier Tore zeugen davon. Nun dürfte es einen Interessenten für den Stürmer geben.
Das israelische Sportmedium „Sport5“ berichtet, dass Malone bei Maccabi Haifa im Gespräch sei. Der 25-Jährige sei zumindest ein Kandidat, weil Trivante Stewart den Klub verlassen soll. Der 15-fache israelische Meister belegte in der abgelaufenen Saison den fünften Platz.
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