Sturm angelt nach Teamspieler: Verteidiger aus Venezuela im Visier

Österreichs Topklubs stellen langsam die Weichen für die neue Saison. Als erster startet Sturm Graz in offizieller Mission, die Grazer empfangen am Dienstag den schottischen Vizemeister Hearts im Hinspiel zur 2. Quali-Runde in der Champions League.

Nach dem Abgang von Emir Karic in die USA sind die Steirer auf der Suche nach einem Linksverteidiger und dürften bei Fiorentina vorstellig geworden sein. Österreichs Vizemeister soll Interesse am venezolanischen Teamspieler Luis Balbo bekundet haben. Der 19-Jährige kam in der abgelaufenen Saison sechsmal in der Serie A, dreimal in der Conference League und einmal in der Coppa Italia zum Einsatz.

Laut dem israelischen Medium sport5 soll Maccabi Haifa an Emanuel Aiwu Interesse haben, der Verteidiger hat in Graz schlechte Karten.