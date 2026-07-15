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Fußball

Sturm angelt nach Teamspieler: Verteidiger aus Venezuela im Visier

Die Grazer sollen bei Fiorentina vorstellig geworden sein. Der Vertrag mit Stürmertalent Grgic wurde verlängert.
Harald Ottawa
15.07.2026, 14:54

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Länderspiel von Venezuela gegen die Türkei: Luis Balbo (rechts) gegen Mert Müldür

Österreichs Topklubs stellen langsam die Weichen für die neue Saison. Als erster startet Sturm Graz in offizieller Mission, die Grazer empfangen am Dienstag den schottischen Vizemeister  Hearts im Hinspiel zur 2. Quali-Runde in der Champions League. 

Neue Aufgabe: Eine Legende bleibt Sturm treu

Nach dem Abgang von Emir Karic in die USA sind die Steirer auf der Suche nach einem Linksverteidiger und dürften bei Fiorentina vorstellig geworden sein. Österreichs Vizemeister soll Interesse am  venezolanischen  Teamspieler Luis Balbo bekundet haben. Der 19-Jährige kam in der abgelaufenen Saison sechsmal in der Serie A, dreimal in der Conference League und einmal in der Coppa Italia zum Einsatz.

Laut dem israelischen Medium sport5 soll Maccabi Haifa an Emanuel Aiwu Interesse haben, der Verteidiger hat in Graz schlechte Karten.

Stürmersuche in Graz: Deutscher U21-Teamspieler im Visier von Sturm

Noch sind die Grazer auf Stürmersuche, zumindest wurde der Vertrag von Jungstürmer Leon Grgic (20), der in der vergangenen Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses gefehlt hatte, verlängert. 

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