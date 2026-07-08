Neue Aufgabe: Eine Legende bleibt Sturm treu

Im Mai feierte Stefan Hierländer im letzten Bundesliga-Spiel einen Abschied, der einem Märchen glich: Mit einem Freistoßtor beim 2:0 gegen Rapid in letzter Minute beendete der 35-Jährige seine erfolgreiche Karriere bei Sturm. Schöner kann man sich nicht verabschieden.

Doch es war nur ein Abschied vom aktiven Fußball, nicht vom Vizemeister, der nach zehn erfolgreichen Jahren mittlerweile seine Heimat geworden ist. Denn der langjährige Kapitän, der lange anklingen ließ, dass er seine Fußballschuhe weiterhin schnürt, hängt diese zwar jetzt doch an den Nagel, bleibt aber Sturm treu.

Der Kärntner lehnt Angebote vom TSV Hartberg und dem FC Blau-Weiß Linz ab und wird Betreuer im Zweierteam der Grazer. „Ich habe gemerkt, dass ich gewisse Rollen nicht mehr erfüllen kann“, sagte Hierländer der Krone. Außerdem wird ihm die Möglichkeit gegeben, sich in der Geschäftsführung beratend einzubauen, auch in puncto Kaderplanung. Ein Comeback im Unterhaus schließt Hierländer nicht aus.