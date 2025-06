Sturm-Kapitän Hierländer: "Jetzt schielen die Salzburger ein bisserl nach Graz"

Es war ein Fingerzeig irgendwie von Sturm Graz. Gerade in turbulenten Zeiten, in der es wie in der vergangenen Saison zahlreiche Abgänge auf allen Ebenen gab, setzt man auf Beständigkeit. Und eine Beständigkeit trägt einen Namen: Stefan Hierländer. Der 34-jährige Kärntner, der sich mittlerweile "schon als Grazer fühlt", wird noch ein Jahr anhängen.