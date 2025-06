Start in Graz: Ruhe vor dem Sturm und ein Rückkehrer

Neben Rapid und Austria hat auch Meister Sturm am Montag mit dem Training begonnen. Neu dabei waren der 18-jährige polnische Mittelfeldspieler Filip Rozga , an dem auch Salzburg interessiert war. Der Teenager sprach von seinem Vorbild Neymar – und nicht von Polens Star Robert Lewandowski . Weiters dabei waren Stürmer Axel Kayombo (19), der aus Basel geholt wurde.

Sturm-Trainer Jürgen Säumel musste das Betreuerteam umstellen, da Michael Madl aus persönlichen Gründen aufhört. Säumel: „Madl ist schwerwiegender Abgang, aber mit Martin Lassnig haben wir einen guten Ersatz bekommen. Ich kenne ihn schon länger. Wir haben gemeinsam in diversen ÖFB-Teams gespielt.“ Der Kärntner hat sich als Assistent in Klagenfurt über vier Jahre das Vertrauen von Peter Pacult erarbeitet – was durchaus eine Leistung darstellt.

Zu den Entwicklungen auf dem Transfermarkt sagte Sturms Sportchef Michael Parensen: „Es gibt keine konkreten Angebote. Auch für Otar Kiteishvili nicht.“ Um den Georgier ranken sich immer wieder heiße Gerüchte.