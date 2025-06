Scheiblehner nach Zürich: Bundesligist BW Linz auf Trainersuche

Blau-Weiß Linz muss sich ausgerechnet zum Trainingsstart einen neuen Trainer suchen. Gerald Scheiblehner wechselt in die Schweiz zum Grasshopper Club Zürich. Die Linzer bestätigten am Montagvormittag bereits den Abgang.

Der Oberösterreicher hatte die Linzer vor zwei Jahren in die Bundesliga und zuletzt in der zweiten Saison sensationell in die Meistergruppe geführt. Die Saison beendeten die Blau-Weißen dann auf Platz sechs.