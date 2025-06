Klub-WM: Salzburg mit Remis gegen Al Hilal

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Red Bull Salzburg erzielt ein 0:0 gegen Al Hilal bei der Fußball-Klub-WM in Washington D.C. und hat nun vier Punkte in Gruppe H.

Salzburg hatte Topchancen, insbesondere zu Beginn der Halbzeiten, konnte aber den entscheidenden Siegtreffer nicht erzielen.

Um ins Achtelfinale zu kommen, muss Salzburg im nächsten Spiel gegen Real Madrid wohl punkten, während Al Hilal gegen Pachuca ebenfalls gewinnen könnte.

Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg hat in seinem zweiten Spiel bei der Fußball-Klub-WM am Sonntag in Washington D.C. gegen Al Hilal ein 0:0 erreicht und hält nun in Gruppe H nach zwei Partien bei vier Punkten. Mit einem Sieg über die Saudis wäre man fix im Achtelfinale gewesen, mit dem Remis sind die Chancen auf eine Achtelfinal-Teilnahme nicht unbedingt gestiegen - um in die K.o.-Phase zu kommen, müssen die "Bullen" im abschließenden Match in der Nacht auf Freitag gegen Real Madrid wohl punkten.

Trainer Thomas Letsch hatte im Vergleich zum 2:1 gegen Pachuca zwei Umstellungen vorgenommen. Soumaila Diabate kam für den an Oberschenkelproblemen laborierenden Valentin Sulzbacher ins Team, Karim Onisiwo - Siegestorschütze gegen Pachuca - stürmte anstelle von Petar Ratkov. Vor über 16.000 Zuschauern im Audi Field gab Al Hilal den ersten Schuss Richtung Tor ab, Joao Cancelo verfehlte das lange Eck deutlich (3.).

In der neunten Minute hatte Onisiwo das 1:0 für Salzburg auf dem Fuß, sein Volley nach Flanke von Frans Krätzig wurde von Al-Hilal-Goalie Bono pariert. Der saudische Vizechampion wurde in der 21. Minute wieder richtig gefährlich, als Jacob Rasmussen einen Versuch von Marco Leonardo gerade noch abblocken konnte. Salzburg mit Topchance zu Beginn der zweiten Hälfte Spätestens ab diesem Zeitpunkt war Al Hilal die klar tonangebende Mannschaft. Salzburg stand tief und schaffte praktisch keine Entlastungsangriffe mehr, ließ allerdings auch keine zwingende Chance des Gegners zu. Dafür kamen die Mozartstädter der Führung unmittelbar nach Wiederanpfiff ganz nahe. Der zur Pause eingewechselte John Mellberg tauchte nach einem Corner völlig frei vor dem Tor auf, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Bono. Beim Nachschuss von Dorgeles Nene rettete Kalidou Koulibaly auf der Linie (48.).

In der Folge übernahm wieder Al Hilal die Initiative. Cancelo scheiterte an Salzburgs Schlussmann Christian Zawieschitzky (55.), ein Schuss von Malcom flog knapp am Tor vorbei (57.). Im Finish verlief die Partie zunächst wieder ausgeglichener. Sergej Milinkovic-Savic prüfte Zawieschitzky (81.), auf der Gegenseite zielte "Joker" Vertessen am langen Eck vorbei (83.). In den letzten Minuten drückten die Salzburger aufs Tempo, der Lucky Punch gelang jedoch nicht mehr. Während des letzten "Bullen"-Angriffs über Adam Daghim ertönte der Schlusspfiff des brasilianischen Schiedsrichters Wilton Sampaio, sehr zum Ärger der Salzburger. Die letzte Gruppe-H-Runde steigt in der Nacht auf Freitag (3.00 Uhr MESZ). Sollte Al Hilal gegen das noch punktlose Pachuca mit zwei Toren Unterschied gewinnen, müsste Salzburg gegen Real Madrid siegen, um ins Achtelfinale aufzusteigen.

Reaktionen Thomas Letsch, Salzburg-Trainer: "Wenn man nach zwei Spielen vier Punkte hat und die Jungs sitzen in der Kabine und sind eher enttäuscht, dann spricht das für diese Mannschaft. Wir haben heute gegen einen sehr starken Gegner gespielt, Al Hilal hat immense Qualität. Wir haben mit Leidenschaft verteidigt, haben es sehr gut gemacht als Mannschaft und unsere Torchancen gehabt. Unterm Strich bin ich mächtig Stolz auf die Mannschaft." Christian Zawieschitzky, Salzburg-Tormann: "Natürlich wäre es mit dem Siegtreffer noch schöner gewesen, aber es könnte ein noch sehr wichtiger Punkt werden. Ich habe mich im Vorfeld einfach schon auf die Partie gefreut, weil ich wusste, dass meine Mama zuschauen wird, und ich habe auch während des Spiels vor allem Spaß und Freude verspürt, war nicht mehr so nervös wie beim ersten Mal. Gegen Real Madrid wird's auf jeden Fall ein hartes Spiel, aber ich sage, es ist alles möglich." John Mellberg, Salzburg-Spieler: "Wir haben eine gute Teamleistung gezeigt. Wir sind hinten gut gestanden und haben nur wenige Chancen zugelassen. Auch mit meiner eigenen Leistung bin ich recht zufrieden. Es wäre natürlich toll gewesen, mit meiner Chance das Tor zu machen, das hat mich in dem Moment natürlich geärgert, aber dann ging's eh schon Schlag auf Schlag weiter. Die Umstellung auf die Dreierkette hat gut funktioniert. Heute hätten wir wirklich gewinnen können, aber das gibt uns auch Energie fürs letzte Spiel."

Real siegt mit 10 Mann Real hat in nummerischer Unterlegenheit bei der Klub-WM erstmals voll angeschrieben. Fast über die gesamte Spielzeit mit einem Mann weniger, siegten die Madrilenen am Sonntag gegen Pachuca 3:1 (2:0). Jude Bellingham (35.), Arda Güler (43.) und Federico Valverde (70.) schossen die Tore für den in der Salzburg-Gruppe spielenden spanischen Rekordmeister. Der erkrankte Kylian Mbappe hatte die Reise nach Charlotte gar nicht mitgemacht, auch David Alaba steht nach seiner Knie-Operation weiterhin nicht im Matchkader. Für den Favoriten startete die Partie jedoch denkbar ungünstig. Raul Asencio sah nach nicht einmal sieben Minuten nach einem Trikotzupfer als letzter Mann an Pachucas Salomon Rondon die Rote Karte.