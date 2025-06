Was bei der Klub-WM gut läuft - und was noch nicht

Minus: Die Zuseher Die FIFA verkaufte das Interesse am Turnier wenig überraschend gleich als Erfolg. An den ersten drei Spieltagen hätten mehr als 340.000 Menschen die Spiele in den Stadien verfolgt, so der Weltverband. Allerdings: Es bleiben viele Plätze frei. Beim Spiel von Dortmund gegen Fluminense im MetLife-Stadium in New Jersey kamen 35.000 Fans – 82.500 passen aber ins Finalstadion der WM 2026. Bei Salzburgs Sieg gegen Pachuca in Cincinnati waren gar nur 5.282 Fans. 20.000 Plätze bliebe frei.

Plus: Das Niveau Ob der vielen Stars ist klar, dass auch guter Fußball geboten wird. Wenngleich noch nicht alle auf Hochtouren sind und bisher auch nicht sein mussten. Doch spätestens mit Beginn der K.o.-Phase und dem Ausscheiden der exotischen Teilnehmer wird es richtig ernst werden in den USA. Viel Leidenschaft gab es bereits von den südamerikanischen Teams, die den Europäern die Stirn bieten wollen. Nachteulen sei daher die Partie zwischen den Bayern und den Boca Juniors (Samstag, 3 Uhr MESZ) ans Herz gelegt.

Minus: Hitze-Spiele Wenig Freude herrscht bei den Verantwortlichen über die Temperaturen. Die Partie von Paris gegen Atletico wurde um 12 Uhr mittags Ortszeit in Los Angeles angepfiffen, damit die Fans in Europa vor ihren TV-Schirmen zusehen können. Die Umstände: Knapp 40 Grad Celsius und hohe Luftfeuchtigkeit. Paris-Trainer Luis Enrique seufzte: „Das Spiel wurde von der Temperatur beeinflusst. Es ist unmöglich, in dieser Hitze 90 Minuten lang auf sehr hohem Niveau zu spielen.“ Am Freitag wird auch in Florida um 12 Uhr mittags gespielt. Benfica trifft in Orlando auf Auckland. Auch im Achtel- und Viertelfinale sind etliche Partien für die Mittagszeit und um 15 Uhr angesetzt. Plus: TV-Quoten Alle 63 Partien werden von DAZN gratis übertragen. Der Streaming-Anbieter hat bisher keine Angaben über Einschaltquoten gemacht. Sehr wohl aber Sat.1, das alle Partien von Bayern und Dortmund zeigt und sich bereits über reges Interesse freute. Den 10:0-Sieg der Münchner gegen Auckland sahen 2,6 Millionen Menschen, das 0:0 des BVB gegen Fluminense immerhin 1,93 Millionen (12 Prozent Marktanteil).