Klub-WM: Vier Tore und drei Rote Karten bei Boca vs. Benfica

Der argentinische Spitzenclub Boca Juniors hat bei seinem Auftaktmatch in die Klub-WM einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen Benfica Lissabon aus der Hand gegeben. Gegen die Portugiesen kassierte der 35-malige Meister am Montag (Ortszeit) in Miami in Überzahl spät ein zweites Gegentor und musste sich mit einem 2:2 (2:1) begnügen.

Benfica-Stürmer Andrea Belotti sah nach VAR-Intervention die Rote Karte (70.). Nicolás Otamendi traf in der 84. Minute dennoch zum Ausgleich.