Klub-WM-Achtelfinale: Brütende Mittagshitze und zweistündige Unterbrechung

Palmeiras aus São Paulo rang im brasilianischen Achtelfinal-Duell in Philadelphia Meister Botafogo aus Rio de Janeiro mit 1:0 ebenfalls nach Verlängerung nieder.

Chelsea setzte sich Samstag nach fast zweistündiger Wetterunterbrechung , der schon sechsten beim Großturnier in den USA, in Charlotte gegen Benfica Lissabon mit 4:1 nach Verlängerung durch.

Das erste Viertelfinale der Klub-WM steht seit vergangener Nacht fest. Chelsea und Palmeiras treffen nächste Woche in Philadelphia aufeinander.

Chelseas erstes K.o.-Spiel musste beim Stand von 1:0 für die Engländer in der 86. Minute wegen eines aufziehenden Gewitters unterbrochen werden. Dabei war in Charlotte noch kein einziger Tropfen Regen gefallen, als die Spieler kurz vor Schluss in die Kabinen und alle Zuschauer von den Tribünen geschickt wurden. "Wenn sie schon sechs, sieben, acht Spiele unterbrochen haben, dann funktioniert hier irgendetwas nicht", kritisierte Chelsea-Coach Enzo Maresca nach Spielende. "Die USA sind nicht der richtige Ort für diesen Wettbewerb."