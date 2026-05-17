Abschied einer Sturm-Legende: "Konnte Emotionen nicht unterdrücken"

Sturm verpasste zwar den Meistertitel, schloss aber die Saison als Vizemeister ab und darf nächste Saison in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League einsteigen. Hinter den nüchternen Fakten steht aber ein emotionaler Abend: Stefan Hierländer erzielte beim abschließenden 2:0-Erfolg über Rapid den zweiten Treffer und wurde vom Publikum gefeiert. Der Freistoß aus rund 30 Metern ins Kreuzeck in der Nachspielzeit war sensationell.

Der 35-jährige Kärntner war schon bei der Fahrt zum Stadion berührt. "Ich wollte meine Emotionen unterdrücken, aber es ging einfach nicht. Sturm ist einfach mein Leben, ich werde dem Verein auch in irgendeiner Form treu bleiben", sagte Hierländer unmittelbar nach seinem Freistoß-Tor in der 90. Minute.

"Ich wollte ihm einfach noch einmal die Ehre erweisen. Wenn einer eine so große Karriere hat, könnte man glauben, dass er ein großes Ego hat. Dem ist nicht so, er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt." von Sturm-Trainer Ingolitsch über Hierländer