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Fußball

Stürmersuche in Graz: Deutscher U21-Teamspieler im Visier von Sturm

Sturm Graz angelt nach dem 21-jährigen Nelson Weiper von Mainz. Ein neuer Stadionsprecher wurde indes gefunden.
Harald Ottawa
10.07.2026, 13:31

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Im Visier von Sturm: Nelson Weiper

Vizemeister Sturm Graz ist derzeit mit Nachdruck auf Stürmer-Suche. Die Grazer stehen derzeit mit mehreren Klubs diesbezüglich in Verbindung. 

Neue Aufgabe: Eine Legende bleibt Sturm treu

Nachdem die Grazer mit einem Angebot für Bosniens Teamstürmer Samed Bazdar von Real Saragossa abgeblitzt sind, steht nun ein deutscher U21-Stürmer im Fokus. Laut Krone steht nun Nelson Weiper von Mainz 05 auf der Liste ganz oben. 

Der 21-Jährige kam in der abgelaufenen Spielzeit in 34 Spielen lediglich auf 1.150 Einsatzminuten, erzielte nur zwei Tore. Im DFB-U21-Team hält Weiper allerdings bei sechs Treffern in 19 Spielen. Obwohl sein Vertrag bei Mainz bis 2029 läuft, will ihn der Bundesligist abgeben. 

Gefunden wurde jener Herr, der Tore von Weiper kommentieren darf: Dennis Buchrieser wird neuer Stadionsprecher von Sturm. 

SK Sturm Graz Steiermark Graz
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