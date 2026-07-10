Stürmersuche in Graz: Deutscher U21-Teamspieler im Visier von Sturm

Vizemeister Sturm Graz ist derzeit mit Nachdruck auf Stürmer-Suche . Die Grazer stehen derzeit mit mehreren Klubs diesbezüglich in Verbindung.

Nachdem die Grazer mit einem Angebot für Bosniens Teamstürmer Samed Bazdar von Real Saragossa abgeblitzt sind, steht nun ein deutscher U21-Stürmer im Fokus. Laut Krone steht nun Nelson Weiper von Mainz 05 auf der Liste ganz oben.

Der 21-Jährige kam in der abgelaufenen Spielzeit in 34 Spielen lediglich auf 1.150 Einsatzminuten, erzielte nur zwei Tore. Im DFB-U21-Team hält Weiper allerdings bei sechs Treffern in 19 Spielen. Obwohl sein Vertrag bei Mainz bis 2029 läuft, will ihn der Bundesligist abgeben.