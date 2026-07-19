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Fußball

Vor der Andorra-Premiere: Noch fünf Langzeitverletzte bei Rapid

Jannes Horn meldete sich beim 3:2 gegen den HSV zurück. Vor der Reise nach Andorra zählt Rapid immer noch fünf Langzeitverletzte. Wie sieht der Weg zum Comeback aus?
Alexander Huber
19.07.2026, 09:00

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Jannes Horn bei Rapid

Am Mittwoch reist Rapid zum ersten Pflichtspiel der Saison. In Andorra wartet Donnerstagabend das Hinspiel in der zweiten Quali-Runde zur Conference League.

Santa Coloma ist ein neuer Gegner aus einem Land, das die Hütteldorfer im Europacup bislang nicht bereist haben.

Überzeugender Testspielsieg von Rapid gegen Panathinaikos

Nur noch elf weiße Flecken 

Wie Klubhistoriker Julian Schneps recherchiert hat, bleiben nach dem Trip in das kleine Land zwischen Spanien und Frankreich nur noch elf Staaten, die UEFA-Mitglieder sind und nie ein Duell mit Rapid hatten.

Geprobt wurde für Santa Coloma Samstagabend ein letztes Mal, vor 14.500 Fans gegen den HSV.

Rapid und HSV mit Mut zur Offensive: Doppelpack von Kara beim 3:2-Sieg

Nach einem Doppelpack von Ercan Kara und frühen Toren gab es einen verdienten 3:2-Sieg.

Wobei die Hamburger in der Vorbereitung noch nicht so weit sind.

Ercan Kara jubelte für Rapid

Ercan Kara jubelte gegen den HSV zwei Mal

Linksverteidiger Jannes Horn hatte sich vor dem Duell mit den Landsmännern fit gemeldet zum Comeback, 20 Minuten war der Routinier gegen den HSV wieder auf dem Feld.

Wie geht es den anderen Verletzten?

Ein KURIER-Überblick: 

Rapid-Transfers: Ein Verkauf ist fixiert, der Millionen-Deal ist nahe

Besonders genau wird – auch wegen der Ablöse von 2,5 Millionen – auf Martin Ndzie geschaut. Nach seiner Meniskus-OP im Februar soll der Sechser ab Anfang August zumindest Teile des Mannschaftstrainings bestreiten dürfen.

Mbuyi und Marcelin vor Rückkehr 

Noch davor sollte es für die anderen Langzeitverletzten (Claudy Mbuyi und Jean Marcelin) grünes Licht geben, um auch Zweikämpfe im Training zu bestreiten.

Claudy Mbuyi

Claudy Mbuyi

Vorsicht ist bei Dominic Vincze nach der Kreuzband-Verletzung während der Leihe in Hartberg geboten.

Diese Spieler sollen Spanien oder Argentinien zum Titel führen

Ein Comeback-Datum ist ebenso schwer zu definieren wie bei Daniel Nunoo: Der Flügelstürmer hat trotz Muskelverletzung keine Schmerzen. Bis Ende August könnte der 19-Jährige genesen sein.

SK Rapid
kurier.at, AHu  | 

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