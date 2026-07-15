Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Überzeugender Testspielsieg von Rapid gegen Panathinaikos

Die Hütteldorfer gewannen gegen den 20-fachen griechischen Meister klar. Schaub verwandelte einen Eckball direkt.
15.07.2026, 21:31

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Freude bei Rapid über den 4:1-Erfolg gegen Panathinaikos

Die Topklubs stellen die Weichen für die neue Saison. Rapid gewann einen Test in Hütteldorf gegen Panathinaikos FC über 120 Minuten mit 4:1. Die Torschützen für die Rapidler waren Marco Tilio (14.), Tonni Adamsen (37.), Moulaye Haidara (43.) und Louis Schaub (88.) aus einem direkten Eckball. Neuzugang Adamsen und Tormann Hedl zählten zu den besten Spielern der Wiener. 

Am Samstag (19.00 Uhr) treffen die Hütteldorfer in einem weiteren Testspiel auf den deutschen Bundesligisten HSV.

Rapid-Casting: Zusatzrunde für den Ersatz von Linksverteidiger Horn
Trainer Hoff Thorup über Rapid: „Wir müssen heuer viel besser sein“
Mehr vom Fußball
SK Rapid
kurier.at, FLOP  | 

Kommentare