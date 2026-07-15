Überzeugender Testspielsieg von Rapid gegen Panathinaikos

Die Topklubs stellen die Weichen für die neue Saison. Rapid gewann einen Test in Hütteldorf gegen Panathinaikos FC über 120 Minuten mit 4:1. Die Torschützen für die Rapidler waren Marco Tilio (14.), Tonni Adamsen (37.), Moulaye Haidara (43.) und Louis Schaub (88.) aus einem direkten Eckball. Neuzugang Adamsen und Tormann Hedl zählten zu den besten Spielern der Wiener.

Am Samstag (19.00 Uhr) treffen die Hütteldorfer in einem weiteren Testspiel auf den deutschen Bundesligisten HSV.