Rapid-Casting: Zusatzrunde für den Ersatz von Linksverteidiger Horn

Der Kader von Rapid ist groß. Eigentlich zu groß. Deswegen hat Trainer Johannes Hoff Thorup mit seinem dänischen Landsmann Jacob Neestrup besprochen, ob der Test gegen Panathinaikos in die Verlängerung gehen könnte. Der neue Coach des Athener Großklubs ist einverstanden, deswegen gibt es in Hütteldorf Mittwochabend ab 18.00 Uhr ein Testspiel über 120 Minuten.

30 Minuten Extra-Zeit Nach 90 Minuten tauschen die Rapidler im Allianz Stadion noch einmal durch – Hoff Thorup möchte weiterhin möglichst vielen Kaderspielern die Chance geben, sich für mehr zu empfehlen.

Erst im letzten Test am Samstag gegen den HSV beim 10-Jahres-Fest der neuen Heimstätte werden hauptsächlich Stammkräfte Spielminuten bekommen. Während im Block West die befreundeten Fanszenen gemeinsam feiern werden, setzt Panathinaikos auf dem Rasen auf sechs Millioneneinkäufe um insgesamt 17 Millionen Ablöse. Hoff Thorup wird besonders darauf achten, wie sich in den neuen grünen Mizuno-Dressen seine linken Außenverteidiger schlagen.

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Horn wird langsam zurückgeführt Es geht darum, sich für die ersten Pflichtspiele zu empfehlen: Jannes Horn kämpft neun Wochen nach dem Derby-Foul von Ranftl und der Achillessehnenverletzung noch um sein Comeback. „Wir schauen uns diese Position genau an. Links hinten gibt es den geringsten Kampf ums Leiberl“, sagt Hoff Thorup.

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Horn soll bis Ende der Woche voll fit sein, also auch alle Zweikämpfe bestreiten. Doch wie im Frühjahr (schlussendlich erfolgreich) bei Schöller und Dahl wird die Einsatzzeit beim Routinier nur vorsichtig gesteigert werden. „Und auch später wird Horn nicht in zehn von zehn Spielen verfügbar sein. Seine Alternative muss gut sein!“, weiß Hoff Thorup.

(Noch) Eine Chance für Auer Wer hat die besten Chancen im Casting? Ein KURIER-Überblick: Mit Benjamin Böckle hatte der Däne ein offenes Gespräch, dem Vorarlberger war „viel Spielzeit auf Dauer das Wichtigste“ – deswegen wurde dem Transfer nach Altach zugestimmt. Ange Ahoussou könnte als Linksfuß wieder aushelfen, der gelernte Innenverteidiger war aber lange krank und ist geschwächt. Jakob Schöller kann hinten alles spielen, am stärksten sieht der Trainer den zum Vizekapitän aufgestiegenen 20-Jährigen aber doch im Zentrum.

Rechtsverteidiger Furkan Demir kann auch auf links wechseln, lieber hat Hoff Thorup aber einen Linksfuß außen.

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