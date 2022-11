Rangnicks Ideen und Andorra: Eine Premiere beim ungeliebten Test

Xaver Schlager unterstreicht: „Wir bereiten uns gewissenhaft auf Andorra vor und wollen gewinnen. Ich möchte nicht wissen was passieren würde, wenn wir das Spiel verlieren würden. Dann würde jeder draufhauen auf uns, und dann wäre es blöd, wenn wir uns nicht professionell darauf vorbereitet hätten.“

Fokus-Frage

Christoph Baumgartner hätte durchaus gerne eine Woche durchgehend trainiert, „weil man den Fokus noch mehr auf den Plan und die Spielidee legen kann. Umgekehrt ist ein Länderspiel auch die beste Übung, weil man da die geistige Bereitschaft braucht. Aber in erster Linie geht es hier in Spanien darum, unsere Idee weiter zu entwickeln, sodass sie in die Köpfe und die Beine reinkommt. Das ist vor allem in Hinblick auf die EM-Qualifikation sehr wichtig.“