Besser als ein Training: Österreich testet gegen Andorra

Vor Italien wartet noch Andorra. Vor dem abschließenden Länderspiel-Highlight des Jahres am Sonntag (20.45 Uhr) in Wien gegen den Europameister testen die Nationalspieler am Mittwoch (18.00 Uhr) in Malaga gegen Andorra.

Es ist das erste Kräftemessen des ÖFB-Teams mit dem Zwergstaat aus den Pyrenäen, der über keine namhaften Profis verfügt. Für sinnlos halten die Kicker das Duell mit der Nummer 151 der FIFA-Weltrangliste deswegen aber nicht.

Vorgabe der UEFA

Ein Spiel auszutragen war für den ÖFB ohnehin alternativlos. Die Zentralvermarktung der UEFA schreibt es vor. „Wenn man eine Woche durchtrainiert, kann man vielleicht noch extremer den Fokus legen“, meinte Offensivmann Christoph Baumgartner im Teamcamp in Marbella. Man müsste die Belastung nicht steuern. „Aber es gibt keine bessere Übung als im Wettkampf. Da ist noch einmal eine andere geistige Bereitschaft da als im Training.“ Es mache Sinn, den Test „als Wettkampfeinheit“ zu sehen.