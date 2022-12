Randale nach WM-Sensation: Über 100 Marokko-Fans in Paris festgenommen

Nach dem Einzug Marokkos ins Halbfinale der WM haben Sicherheitskräfte im Großraum Paris in der Nacht zum Sonntag mehr als 100 randalierende Fans festgenommen. Den Menschen werde vor allem Sachbeschädigung und Gewalt gegen Ordnungskräfte vorgeworfen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag. Einige hätten sich auch lediglich in Gruppen zusammengefunden, die vorhatten, Gewalt auszuüben.