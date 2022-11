Rangnicks ÖFB-Kader für November: Ein Neuer, Torhüter Pentz fehlt

Gegen Fußball-Zwerg Andorra tritt Österreich am 16. November im Rahmen des Trainingslager in Spanien an. Gespielt wird in Malaga. Italien gastiert in der Neuauflage des EM-Achtelfinales 2021 am 20. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Der regierende Europameister hatte die Teilnahme an der an diesem Tag startenden WM-Endrunde in Katar verpasst. Rangnick will bei den Testspielen Varianten ausprobieren und einigen im Team noch wenig eingesetzten Spielern eine Chance geben.