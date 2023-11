Punktehalbierung ade? Eine Reform für die Bundesliga-Reform

Der wichtigste Punkt: Unter den Bundesliga-Trainern fordert eine klare Mehrheit die Abschaffung der Punktehalbierung in der Qualifikationsgruppe – so wie es soeben in Belgien beschlossen wurde. Tenor: Der ohnehin brutale Kampf gegen den Abstieg soll nicht künstlich verschärft werden.

Die Teilung an sich und die Punktehalbierung in der Meistergruppe werden beibehalten.

Genug Zeit für Europacup-Extra

Unbestritten positiv an der Reform war die Reduktion der Runden. Ab der Saison 2024/’25 sind noch zwei Europacup-Spieltage mehr unterzubringen. „Österreich hat sich dafür einen guten Puffer geschaffen“, heißt es in der Hypercube-Analyse.