Primetime für das Nationalteam, Sperrstunde für den Amateursport

Der ÖFB hat nicht (Haupt)schuld am Festhalten an der späten Beginnzeit. Letztere bestimmt die UEFA. Jene Europäische Fußball-Union, deren 450 Angestellte in einem Palast auf einem der europaweit teuersten Grundstücke thronen: am Ufer des Genfersees mit Blick auf’s Mont-Blanc-Massiv.

In so vornehmem Umfeld kann’s schon passieren, dass manch mit Schweizer Fränkli großzügig honorierter Funktionär sich nicht mehr in den Alltag des einfachen Fan hineinversetzen kann.