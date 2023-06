Premiere in Schwarz: Brasiliens Fußball-Team kämpft gegen Rassismus

Anstelle des verletzten Superstars Neymar trug Vinicius Jr. bei Brasilien die Nummer zehn. Per Elfmeter traf der Stürmer gegen Guinea in der 88. Minute zudem zum Endstand. Die weiteren brasilianischen Treffer erzielten der Ex-Rapidler Joelinton in seinem ersten Spiel für Brasilien (27.), Rodrygo (30.) und Éder Militão (47.). Serhou Girassy gelang in der 36. Minute Guineas zwischenzeitlicher Anschlusstreffer zum 1:2.

Beim Spiel gegen Senegal in Lissabon am Dienstag will die von Ramon Menezes trainierte Seleção ihre Kampagne gegen den Rassismus fortsetzen.