Abschied bei Rapid vom Rätsel Joelinton: „Ich bin traurig“

Sinnbildlich dafür steht das 1:2 gegen die Admira im Februar: Vor dem Spiel schoss Joelinton in einem internen Match sein Team im Alleingang zum Sieg. In der Südstadt vergab er Chance um Chance, die letzte aus fünf Metern in der Nachspielzeit. Im Gegenzug köpfelte Pavelic in das eigene Tor und Rapid in die nächste Krise.