Rassismus-Eklat um Vini Jr.: FC Valencia bezichtigt Rodrygo der Lüge

Seither fühlt sich der im Zentrum des Skandals stehende FC Valencia ungerecht behandelt. Nun setzt man aber offenbar zum Gegenangriff an. Am Donnerstag veröffentliche der spanische Erstligaklub eine Mitteilung: "Der FC Valencia bedauert und dementiert kategorisch die falschen Aussagen des Spielers Rodrygo Goes, in denen er behauptet, dass unser gesamtes Stadion und unsere Fans rassistische Gesänge von sich gegeben haben." Der Verein behalte sich die Einleitung von rechtlichen Schritten gegen den 22 Jahren alten Brasilianer vor, hieß es.