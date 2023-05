Fußball: Ermittlungen gegen 3 Fans nach Rassismus-Skandal um Vinicius

Nach den rassistischen Anfeindungen gegen Vinicius Junior von Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid wird gegen drei Verdächtige ein Untersuchungsverfahren eingeleitet. Die zuständige Richterin in Valencia habe die Aufnahme von Ermittlungen beschlossen, teilte die spanische Justiz am Freitag mit. Die drei jungen Verdächtigen waren am Dienstag festgenommen und anschließend unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden.