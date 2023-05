Real Madrid gewann nach großer Anti-Rassismus-Aktion

Und seine Mitspieler, wie der Österreicher David Alaba, trugen beim Gang aus der Kabine alle das Shirt mit der Nummer 20. Wie auch in den anderen Partien in der spanischen Liga zeigten die Mannschaften vor dem Anpfiff gemeinsam ein Plakat, auf dem Fußball ohne Rassismus gefordert wurde ("Racistas, fuera del Futbol").. In der 20. Minute applaudierten die Fans in Anlehnung an Vinícius' Rückennummer und riefen seinen Namen, Vinícius grüßte von der Ehrentribüne aus zurück.