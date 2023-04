Brüchige Liebe: Verlieren Alaba und Co. bald Star-Trainer Ancelotti?

Ancelotti ist der einzige Trainer, der in den fünf besten europäischen Ligen Meister wurde: In Italien holte er 2004 den Scudetto mit Milan, in England siegte er 2010 mit Chelsea, in Frankreich gewann er 2013 mit PSG den Titel, in Deutschland führte er 2017 den FC Bayern zur unvermeidlichen Bundesligakrone, in Spanien wurde er 2022 Meister mit Real. Er hat die Champions League schon vier Mal gewonnen – zwei Mal mit Milan, zwei Mal mit Real Madrid, zuletzt im Vorjahr beim Finale in Paris-St-Denis. Ein einziges Mal hat Carlo Ancelotti ein Champions-League-Finale verloren, 2005 mit Milan, nach einer 3:0-Halbzeitführung gegen den FC Liverpool. Das Drama damals fand am diesjährigen Finalort Istanbul statt – das wäre doch eine kitschige Revanche zum Abgang.