Pires sorgt für knappen Austria-Heimsieg gegen Altach

Ein später Treffer von Felipe Pires hat der Wiener Austria gegen Altach einen wichtigen 2:1-Heimsieg gesichert. Die Hausherren gingen vor gut 6.000 Zuschauern im Ernst-Happel-Stadion per Foulelfmeter durch Raphael Holzhauser nach 17 Minuten in Führung. Matthias Honsak besorgte nach der Pause den durchaus verdienten Ausgleich (55.). Die Gäste drückten danach auf den Siegtreffer - und liefen prompt in einen Konter. Friesenbichler und Pires spielten die Altach-Abwehr schwindlig, Pires verwertete zum etwas schmeichelhaften Siegtreffer (86.).