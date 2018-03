Grazer Schützenfest gegen hilf- und glücklose St. Pöltener

Der Tabellenletzte SKN St. Pölten ist in der 28. Fußball-Bundesliga-Runde für Sturm Graz nicht zum Stolperstein geworden. Die Grazer setzten sich am Samstag auswärts 5:1 (2:1) durch, für das auf Platz zwei rangierende Team von Trainer Heiko Vogel war es der vierte Sieg in Folge. Ebenso oft nacheinander verloren haben die sich bereits in Richtung Relegation orientierenden Niederösterreicher.

Bright Edomwonyi brachte die Gäste in der 7. Minute in Führung, indem er gleich die erste Möglichkeit verwertete. Sturm hatte das Spiel danach unter Kontrolle, Deni Alar legte zehn Minuten vor dem Pausenpfiff fast folgerichtig das zweite Tor nach. Den Anschlusstreffer von Babacar Diallo kurz vor dem Seitenwechsel beantwortete Sturm mit Treffern von Peter Zulj (54.), Alar (58.) und Philipp Huspek (76.).

SKN St. Pölten 1:5 Sturm Graz

St. Pölten, NV Arena, 2.248, SR Weinberger

Tore: 0:1 (7.) Edomwonyi, 0:2 (35.), 1:2 (41.) Diallo, 1:3 (54.) P. Zulj, 1:4 (58.) Alar, 1:5 (76.) Huspek

St. Pölten: Riegler - Ingolitsch, Huber, Luan, Stec - Diallo - Bajrami, Ambichl, Rasner, Schütz - Riski (62. Atanga)

Sturm: Siebenhandl - Koch, Spendlhofer, Maresic, Schrammel - Röcher (71. Huspek), Jeggo, P. Zulj (78. Lovric), Jantscher (74. Hierländer) - Alar, Edomwonyi

Gelbe Karten: Huber bzw. Röcher