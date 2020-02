Per Facebook: Klinsmann gibt Rücktritt als Hertha-Trainer bekannt

Paukenschlag in Berlin: Jürgen Klinsmann verkündete am Dienstagvormittag per Facebook seinen Rücktritt als Trainer des Bundesligisten Hertha BSC. Dies tat der ehemalige Teamchef der deutschen Nationalmannschaft ganze zehn Wochen nachdem er das Amt des Cheftrainers übernommen hatte. Eine offizielle Stellungnahme des Klubs steht noch aus.

In der Facebook-Erklärung begründete der 55-Jährige seine Entscheidung auch mit dem fehlenden Vertrauen seitens der Klub-Führung. "Als Cheftrainer benötige ich allerdings für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden", schrieb Klinsmann.