Paukenschlag in Berlin: Klinsmann wird neuer Hertha-Trainer

Die Berliner hatten zuletzt vier Liga-Niederlagen in Serie kassiert und waren auf Platz 15 abgestürzt. Klinsmann war vor kurzem in den Aufsichtsrat von Hertha eingezogen und gilt als Bevollmächtigter von Investor Lars Windhorst.

Kovac stand nicht zur Verfügung

Der bisherige Coach Ante Covic hatte sich nach der 0:4-Niederlage beim FC Augsburg am Sonntag noch kämpferisch gegeben. "Aufgeben gibt es nicht in meinem Leben. Einfach kann jeder", hatte Covic am Rande des Auslaufens am Montag gesagt.

Da Niko Kovac, Wunschkandidat bei den Berlinern und den Fans, kurzfristig nicht als Chefcoach der Berliner zur Verfügung stand, springt nun Klinsmann mit Nouri ein. Nouri war zuletzt Trainer beim damaligen Zweitligisten FC Ingolstadt und zuvor beim Bundesligisten Werder Bremen.