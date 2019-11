Klinsmann wird Aufsichtsratsmitglied bei Hertha BSC

Hertha BSC hat die Rückkehr von Jürgen Klinsmann in die deutsche Fußball-Bundesliga bestätigt. Der 55-jährige Ex-Profi und -Nationaltrainer wird "als Bevollmächtigter des Investors Tennor Holding B.V. Mitglied des Aufsichtsrates der KGaA von Hertha BSC", gaben die Berliner am Freitag in einer Presseerklärung bekannt.

Zudem teilte der Verein mit, dass der Großinvestor die vereinbarte Aufstockung seiner Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA auf 49,9 Prozent am Freitag umgesetzt habe. Nach den 125 Millionen Euro im Juni überwies Lars Windhorst über seine Investmentfirma Tennor weitere 99 Millionen an den Haupstadtclub.