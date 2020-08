Paris Saint-Germain: Mit 1,2541 Milliarden Euro ins Finale

Seit im Jahr 2011 „Qatar Sports Investments“ in der Person von Nasser Al-Khelaifi den Klub übernommen hat, wurden 1,2541 Milliarden Euro in neue Spieler investiert. Alleine 400 Millionen Euro in den Traumsturm Neymar und Mbappé.

So nebenbei stellte Paris am Dienstag einen Rekord von Real Madrid ein. Das 3:0 gegen Leipzig war bereits das 34. Spiel in der Champions League, in dem PSG zumindest ein Tor gelang.