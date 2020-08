Nach CL-Finaleinzug: In Paris ging es rund - trotz Corona

Aber nicht nur in Paris ging es rund. Auch in Lissabon wurde gefeiert. Bei der Ankunft beim Mannschaftshotel wurden die PSG-Stars euphorisch empfangen. Die Freude über den Finaleinzug war den Spielern richtig ins Gesicht geschrieben, obwohl zumindest einige vorbildlich Masken in den Vereinsfarben trugen.