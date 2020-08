Klarer Sieg gegen Leipzig: PSG stürmt erstmals ins CL-Finale

RB Leipzig und Frankreichs Topklub Paris Saint-Germain ermittelten am Dienstagabend in Lissabon den ersten Finalisten der Champions League. Und dieser heißt PSG. Die Mannschaft rund um die Top-Stars Neymar, Mbappe und Co. war von Beginn an das deutlich bessere Team und besiegte den deutschen Bundesligisten mit 3:0.

Die Franzosen zogen damit erstmals in das Endspiel der Fußball-Königsklasse ein, der Gegner wird am Mittwoch-Abend zwischen den Bayern und Olympique Lyon ermittelt.