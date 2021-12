Omikron in England: Brentford-Coach Frank fordert Absagen

Wegen der rasanten Ausbreitung der Corona-Variante Omikron in England hat der Coach des Premier-League-Klubs Brentford eine Absage des kompletten Spieltags gefordert. "Die Corona-Fälle gehen durch die Decke bei allen Premier-League-Klubs", sagte Thomas Frank am Donnerstag. Eine Verlegung der Ligapartien am Wochenende sowie der kommenden Runde im Liga-Cup biete Zeit, um Hygienemaßnahmen sicherzustellen und die Infektionskette zu unterbrechen, meinte der Däne.