Corona-Alarm in Madrid: Real-Stars Modric und Marcelo positiv

Die wieder steigenden Coronazahlen in Europa bilden sich auch im Fußball ab. Mit den Superstars Luka Modric und Marcelo verabschiedeten sich am Mittwoch auch zwei Teamkollegen von ÖFB-Teamspieler David Alaba bei Real Madrid ins Corona-Protokoll der Liga. Beide Profis stehen dem Klub am Sonntag im Spiel gegen Cadiz nicht zur Verfügung.

Auch der FC Valencia vermeldete vier positiv Getestete, in England waren in der Vorwoche sogar 42 Spieler und Betreuer als Coronafälle deklariert worden. Österreichs Bundesliga weilt seit dem vergangenen Wochenende in der Winterpause.