Warum die Olympischen Spiele schon vor der Eröffnungsfeier beginnen

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag in Paris hat einiges zu bieten – insbesondere für Menschen, die in den Neunziger Jahren aufgewachsen sind. US-Rapstar Snoop Dogg, der als NBC-Sportjournalist in Frankreich zu Gast ist, wird ebenso die Fackel tragen wie Schauspielerin Laetitia Casta und Stabhochsprung-Legende Sergej Bubka.