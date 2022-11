Okafor und Köhn im Schweizer Kader für die WM in Katar

Am Mittwoch präsentierte die Schweiz ihren Kader für die WM in Katar. Trainer Murat Yakin berief wie erwartet die beiden Salzburger Philipp Köhn und Noah Okafor ein. Allerdings hat Köhn mit Yann Sommer, Gregor Kobel und Jonas Omlin drei Torhüter vor sich. Köhn hat bisher kein A-Länderspiel absolviert. Für Okafor wird es nach der verpassten EM im Vorjahr das erste große Turnier. Auf der Abrufliste der Schweizer scheint mit Sturm-Graz-Innenverteidiger Gregory Wüthrich zudem ein weiterer Österreich-Legionär auf.

Am Montag fliegt das Team nach Katar. Drei Tage später steht in Abu Dhabi gegen Ghana das einzige Testspiel auf dem Programm.



Die WM beginnt für die "Nati" am 24. November gegen Kamerun. Die beiden anderen Gruppengegner sind Brasilien und Serbien.