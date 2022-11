Spionageskandal um Katar: Diese WM ist nicht mehr zu retten

In etwas mehr als zwei Wochen wird Realität, was so ziemlich jeder Mensch bis zuletzt noch immer für undenkbar hielt: eine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, auf einer Fläche so groß ist wie Oberösterreich. Klein mag das Land sein (also Katar), groß ist aber sein Anspruch und längst auch sein in vielen Bereichen umstrittenes Wirken in der Welt.