Österreichs U-21-Team: Von hungrigen Underdogs

Peter Schöttel saß beim Abschlusstraining des U-21-Nationalteams vor dem heutigen Duell mit Dänemark (18.30 Uhr) im Stadio Friuli und schüttelte den Kopf. Nein, diese Mannschaft sei kein besonderer Jahrgang. Wie bitte? „Das Team besteht doch aus mehreren Jahrgängen, nicht nur aus einem.“ ÖFB-Sportdirektor Schöttel grinst verschmitzt und überzeugt sich mit einem Seitenblick, ob seine verbale Finte auch angekommen ist.

Die Gregoritsch-Elf begeisterte bei der EM die heimischen Fußballfans mit dem doch in der Art und Weise Auftaktsieg gegen Serbien. Viele nützen nun das lange Wochenende mit einem Wechselpass zu den Spielen in Udine, nicht nur Teamchef Franco Foda oder der frühere ÖFB-Nachwuchsteamchef Paul Gludovatz, der wie in Grado stationiert ist.