U-21-EM: Östereich liebäugelt mit dem zweiten Streich

„Wir wollen jetzt fortsetzen, was wir begonnen haben. Wenn es geht, mit drei weiteren Punkten“, gibt sich Honsak nicht weniger selbstbewusst. Teamchef Gregoritsch und sein Betreuerteam haben daher in den vergangenen Tagen im Quartier in Cormòns stets darauf geachtet, dass sich das Team selbst gut einschätzt. Und das mag gar nicht so eine leichte Übung sein bei all dem Zuspruch aus der Heimat nach dem tollen Auftritt in Triest gegen Serbien. Die Kartenwünsche aus dem Bekannten- und Freundeskreis der Spieler werden von Tag zu Tag mehr. „Wir freuen uns über jeden Fan, der uns in Udine unterstützt“, betont Honsak. Mannschaftskollege Ivan Ljubic weiß mit der Erwartungshaltung umzugehen: „Der Sieg hat uns weiteres Selbstvertrauen gegeben. Deswegen werden wir aber nicht überheblich. Es war nur ein Sieg.“ Der Sturm-Spieler warnt: „Wir dürfen nicht nachlassen und müssen auch diesmal auf Sieg spielen.“