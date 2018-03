Österreich schlägt Luxemburg souverän mit 4:0

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstag das Testspiel auswärts gegen Luxemburg mit 4:0 (2:0) gewonnen. Die Tore im Stade Josy Barthel erzielten Marko Arnautovic (4.), Florian Grillitsch (39.), Michael Gregoritsch (59.) und Louis Schaub (84.). Damit hält die ÖFB-Auswahl bei fünf Siegen in Folge und ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

Die drei Ländermatches unter Neo-Teamchef Franco Foda wurden allesamt gewonnen, wodurch der Deutsche den besten Start eines österreichischen Nationaltrainers seit Erich Hof 1982 hinlegte. Unter dem Wiener hatte die österreichische Auswahl ebenfalls ihre drei ersten Partien gewonnen. Weiter geht es mit den Testspielen am 30. Mai in Innsbruck gegen Russland, am 2. Juni in Klagenfurt gegen Deutschland und am 10. Juni in Wien gegen Brasilien.

Luxemburg 0:4 Österreich

Stade Josy Barthel, Luxembourg City, SR Ville Nevalainen

Tor: 0:1 Arnautovic (4.), 0:2 Grillitsch (39.), 0:3 Gregoritsch (59.), 0:4 Schaub (84.)

Luxemburg: Moris - Malget (46. Mahmutovic), Phillipps, Gerson - Jans, Jänisch (58. Da Mota), Carlson - Thill (76. Sinani), Barreiro (63. Skenderovic), Rodrigues - Turpel (46. Deville)

Österreich: Siebenhandl - Bauer, Dragovic, Prödl, Ulmer - Lazaro (62. Schöpf), Baumgartlinger (65. Schlager), Grillitsch (81. Zulj), Kainz (62. Schaub) - Gregoritsch (75. Burgstaller), Arnautovic (68. Hierländer)

Gelbe Karte: Da Mota (68.), Mahmutovic (70.)