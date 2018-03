ÖFB-Team: Ein Hochgefühl mit Bodenhaftung

Es kamen gestern die ersten Frühlingsgefühle auf in Klagenfurt bei angenehmen zehn Grad, Sonnenschein und strahlend blauem Himmel über dem Wörthersee. Österreichs Nationalteam absolvierte am Vormittag nach dem 3:0 gegen Slowenien eine geteilte Einheit. Die einen liefen locker aus, jene, die nicht zum Zug gekommen waren, übten sich im schnellen Passspiel und in einem zünftigen Match.

Teamchef Franco Foda zeigte sich jedenfalls zufrieden und verabschiedete nach dem Mittagessen David Alaba und Stefan Lainer zu ihren Vereinen, mit denen sie neben der Meisterschaft auch noch im Europacup engagiert sind. Man zollt der höheren Belastung Respekt. Ebenfalls nicht in Luxemburg beim Gastspiel am Dienstag mit von der Partie ist Maximilian Wöber (Ajax), der bei der U 21 aushilft.