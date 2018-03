Nationalteam: Imagepflege mit neuen Gesichtern

Schon in seinem dritten Länderspiel kommt Franco Foda gehörig ins Rotieren. Allerdings nur personell. Das österreichische Nationalteam wird am Dienstag (20.30 Uhr/ live ORF eins ) im Testspiel in Luxemburg deutlich verändert auftreten. Teamchef Franco Foda hatte schon unmittelbar nach dem 3:0 am Freitag gegen Slowenien mehrere Umstellungen angekündigt.

Taktisch hat man vor dem ersten Duell seit mehr als vier Jahrzehnten mit dem Großherzogtum zumindest zwei Varianten einstudiert. Wie viel Foda tatsächlich ändern möchte, hütet der Deutsche so lange wie möglich als Geheimnis. „Weil wir am Spieltag auch noch ein Training haben.“ Alle sind fit, bis auf Ilsanker, der zuletzt über Knieprobleme klagte. „Jeder kann sich zeigen für den nächsten Lehrgang“, erklärte Foda schon jetzt mit Hinblick auf die drei Tests gegen Russland, Deutschland und Brasilien. „Der Test gegen Luxemburg ist aber genauso wichtig.“