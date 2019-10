ÖFB-Teamchef Foda muss eine neue Nummer eins suchen

Es war ein wunderschöner Tag, der Donnerstag in Salzburg. Die Sonne strahlte so stark, dass es schon fast zu warm war. Nach dem Highlight Champions League am Mittwoch, das mit einem Tiefschlag geendet hatte (bittere 2:3-Heimniederlage gegen SSC Napoli), war der Alltag wieder ins Red-Bull-Trainingszentrum in Salzburg-Taxham eingekehrt.

Trainer Jesse Marsch, gut gelaunt wie immer und genauso freundlich wie gewohnt, versammelte ein paar Minuten nach elf Uhr jene Spieler auf den Trainingsplatz, die gegen die Italiener gar nicht oder nur ganz kurz gespielt hatten. Jene Spieler, die länger im Einsatz waren, regenerierten im Funktionsgebäude im typischen Red-Bull-Baustil.