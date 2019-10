Nach Napolis 3:2-Sieg: "Salzburgs Team lebt von Exzessen"

Die italienische Presse zeigte sich nach dem Spiel jedenfalls begeistert, lobte aber nicht nur Ancelottis Logik und Talent, sondern auch die Salzburger Hausherren.

Gazzetta dello Sport:

" SSC Napoli gewinnt mit Flügeln. Italien brauchte einen pyrotechnischen Auswärtssieg dieser Art, um zu beweisen, dass seine Mannschaften gewinnen können, wenn sie es wollen. Napoli gewinnt im Haus einer gefürchteten und mutigen Mannschaft, so mutig, dass sie manchmal fast unbesonnen erscheint. Salzburg ist ein waghalsiges Team, das von Exzessen lebt. Die Mannschaft greift unermüdlich an, geht aber vor dem eigenen Tor zu viele Risiken ein."

Corriere dello Sport:

"Der Sieg gegen Red Bull Salzburg ist ein Triumph Ancelottis, seiner Logik, seines Talents und seiner Vernunft. Seine Erfahrung ist entscheidend, um die Neapolitaner in der Champions League auf Erfolgskurs zu halten. Salzburg - Neapel ist eine Hymne an die Schönheit des Fußballs in all seinen Phasen, ein Duell mit vielen Gesichtern. Neapel siegt mit Gehirn und Durchsetzungsfähigkeit."