Rätsel nach Kollaps: Große Sorgen um Salzburger Farkas

Patrick Farkas ist ein Vorzeige-Profi. Der 27-Jährige ist durchtrainiert, schaut auf seinen Körper, hat eine vorbildliche Arbeitseinstellung. Das alles sind Attribute, weshalb er auch eine späte Chance bekam, zu Salzburg zu wechseln. Schon mit 17 Jahren hatte er sein Debüt in der Bundesliga gegeben, aber erst vor zweieinhalb Jahren holte ihn der Ligadominator.

Am Montagvormittag verließ kurz vor Trainingsbeginn den Rasenplatz im Red-Bull-Trainingszentrum in Salzburg-Taxham. Die anderen Spieler dachten, dass er das stille Örtchen aufsuchen muss. Aus das kommt bei Fußballern natürlich vor. Weil er aber nicht mehr zurückkam, wurden die Kollegen stutzig. Gefunden wurde er zusammengesackt in der Kabine. Die Rettungskette wurde sofort eingeleitet. Ein Krankenwagen fuhr vor, zwei Ärzte kamen ebenfalls.

Umgehend wurde er ins Krankenhaus gebracht und durchgecheckt. Salzburg schottete seinen Spieler ab, es drang zunächst nichts an die Öffentlichkeit. Erst während des Champions-League-Heimspiels gegen SSC Napoli machte das Gerücht in der Red-Bull-Arena die Runde, dass da am Montag im Trainingsgelände Gröberes passiert sei, dass Farkas einen Schlaganfall erlitten hätte.