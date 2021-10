ÖFB-Team: Viel Zeit, um es diesmal besser zu machen

Die jüngsten Ergebnisse sowie die Liste an teils prominenten Ausfällen wie Arnautovic, Dragovic oder Baumgartner drücken aufs Gemüt im Lager des ÖFB. Auch Andreas Ulmer musste am Dienstag noch wegen eines grippalen Infekts passen. Allerdings: Franco Foda hätte dieser Tage durchaus auch einen Grund, um gut gelaunt zu sein. Vier volle Trainingseinheiten (exklusive der Regenerationseinheit am Montag!) hat ein Teamchef selten, um seine Mannschaft auf ein Spiel vorzubereiten. Vor allem auch, weil der Deutsche das Thema Zeit gerne selbst bemüht und er zuletzt im September vor einem vergleichbaren Auswärtsspiel nur eine einzige Trainingseinheit hatte.

Die Ausgangslage am Samstag auf den Färöer Inseln gleicht jener vom Spiel gegen die Republik Moldau in Chisinau vor einem Monat. Von Österreichs Team wird nicht nur ein Sieg erwartet, sondern vor allem auch ein dominanter Auftritt. Dominanz, die man nicht durch bloßen Ballbesitzanteil wird messen können, sondern vor allem an klaren und konkreten Torchancen, die das Team herausspielen sollte.