Fodas Personal: Sorgenkinder und Höhenflieger im ÖFB-Team

Eines ist klar: Franco Foda kämpft dieser Tage um seinen Job. Dass er dabei gleich auf sieben Spieler verzichten muss, macht die Aufgabe für den Teamchef nicht leichter. Nach den langzeitverletzten Xaver Schlager und Stefan Lainer gesellte sich am Montag ein Quintett an Ausfällen hinzu – und das hat es in sich: Marko Arnautovic, Aleksandar Dragovic, Christoph Baumgartner, Philipp Lienhart und Valentino Lazaro mussten entweder krank oder verletzungsbedingt absagen für die WM-Qualifikationsspiele auf den Färöern am Samstag und in Kopenhagen am nächsten Dienstag.

Foda hat Kevin Danso (Lens), Phillipp Mwene (Eindhoven), Salzburgs Max Wöber sowie die beiden Rapidler Marco Grüll und Ercan Kara nachnominiert. In Gruppe F ist trotz der jüngsten Niederlagen in Israel und gegen Schottland noch Platz zwei möglich. Da es über die Nations League allerdings sogar noch eine Hintertür zur WM gäbe, geht es in den zwei bevorstehenden Spielen vor allem um das „Wie“.